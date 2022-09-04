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04 сентября 2022, 02:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 03:00
64
0

Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото

Элина выложили новые фотографии в свой Instagram

04 сентября 2022, 02:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 03:00
64
0
Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото
Instagram. Элина Свитолина

Экс-первая третья ракетка мира Элина Свитолина (Украина) опубликовала новые фото в своем Instagram.

Отметим, что Элина приостановила свою карьеру, так как вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом ждет ребенка.

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Элина Свитолина Гаэль Монфис Instagram
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Источник Sport.ua
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