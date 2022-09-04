Другие новости04 сентября 2022, 02:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 03:00
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Обворожительная Свитолина. Украинская теннисистка поделилась новыми фото
Элина выложили новые фотографии в свой Instagram
04 сентября 2022, 02:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 03:00
64
0
Экс-первая третья ракетка мира Элина Свитолина (Украина) опубликовала новые фото в своем Instagram.
Отметим, что Элина приостановила свою карьеру, так как вместе со своим мужем Гаэлем Монфисом ждет ребенка.
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