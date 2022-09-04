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Украина. Премьер лига
04 сентября 2022, 01:08 | Обновлено 04 сентября 2022, 01:16
101
0

Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ

5-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд в УПЛ

04 сентября 2022, 01:08 | Обновлено 04 сентября 2022, 01:16
101
0
Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ
ФК Динамо

«Динамо», уступив «Заре» со счетом 2:3, повторило личный антирекорд. Киевляне 5-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Ранее дважды бело-синие терпели два поражения кряду при Олеге Блохине и по разу при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче.

К слову, в сезоне-2016/17 одним из обидчиков динамовцев в проигрышной серии была также «Заря».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения «Динамо» в чемпионатах Украины

Сезон

Тренер «Динамо»

Соперники

2012/13

Олег БЛОХИН

Днепр - 1:2 (г), Металлист - 1:3 (д)

2013/14

Олег БЛОХИН

Шахтер - 1:3 (г), Черноморец - 1:2 (д)

2016/17

Сергей РЕБРОВ

Олимпик - 0:2 (г), Заря - 1:2 (д)

2018/19

Александр ХАЦКЕВИЧ

Львов - 0:1 (д), Шахтер - 1:2 (г)

2022/23

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр-1 - 0:3 (д), Заря - 2:3 (г)

 

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Источник Sport.ua
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