Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ
5-й раз в истории киевляне потерпели два поражения подряд в УПЛ
«Динамо», уступив «Заре» со счетом 2:3, повторило личный антирекорд. Киевляне 5-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Ранее дважды бело-синие терпели два поражения кряду при Олеге Блохине и по разу при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче.
К слову, в сезоне-2016/17 одним из обидчиков динамовцев в проигрышной серии была также «Заря».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Два подряд поражения «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Сезон
|
Тренер «Динамо»
|
Соперники
|
2012/13
|
Олег БЛОХИН
|
Днепр - 1:2 (г), Металлист - 1:3 (д)
|
2013/14
|
Олег БЛОХИН
|
Шахтер - 1:3 (г), Черноморец - 1:2 (д)
|
2016/17
|
Сергей РЕБРОВ
|
Олимпик - 0:2 (г), Заря - 1:2 (д)
|
2018/19
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Львов - 0:1 (д), Шахтер - 1:2 (г)
|
2022/23
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр-1 - 0:3 (д), Заря - 2:3 (г)
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