Динамо повторило личный антирекорд в УПЛ

«Динамо», уступив «Заре» со счетом 2:3, повторило личный антирекорд. Киевляне 5-й раз в истории проиграли два матча подряд в чемпионатах Украины. Ранее дважды бело-синие терпели два поражения кряду при Олеге Блохине и по разу при Сергее Реброве и Александре Хацкевиче.

К слову, в сезоне-2016/17 одним из обидчиков динамовцев в проигрышной серии была также «Заря».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Два подряд поражения «Динамо» в чемпионатах Украины