В воскресенье, 4 сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Кривбасс» и «Львов».

Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпыйський», начало – в 17:00.

«Кривбасс» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Львов».