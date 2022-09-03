Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 23:41 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Львов
Поединок пройдет в Киеве
03 сентября 2022, 23:41 |
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В воскресенье, 4 сентября, состоится поединок третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Кривбасс» и «Львов».
Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олимпыйський», начало – в 17:00.
«Кривбасс» – «Львов». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Львов».
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