Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поединок с Зарей стал юбилейным для двух игроков Динамо
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:34
254
0

Поединок с Зарей стал юбилейным для двух игроков Динамо

Владислав Кабаев провел 150-й матч в УПЛ, а Владислав Дубинчак - 100-й в карьере

03 сентября 2022, 20:30 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:34
254
0
Поединок с Зарей стал юбилейным для двух игроков Динамо
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Матч с «Зарей» (2:3) стал 150-м для экс-игрока луганчан и новобранца киевлян Владислава Кабаева в УПЛ. 97 встреч он отыграл за черно-бело-красных, 52 - за «Черноморец» и 1 - за «Динамо». Юбилейным поединок с «Зарей» оказался и для тезки Кабаева Владислава Дубинчака, который провел 100-й матч в карьере. 87 раз он выходил на поле в чемпионатах Украины, 7 - в Кубке Украины и 6 - в еврокубках. В 43-х играх Дубинчак защищал цвета «Днепра-1», в 29 - «Арсенала», в 20 - «Карпат» и в 8 - «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

 

 

По теме:
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Руководитель Руха: «Мы за единый пул, но клубы пробуют ломать через колено»
Динамо потерпело первое с июля 2020 года поражение на чужих полях
Динамо Киев цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место
Футбол | 03 сентября 2022, 18:37 0
Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место
Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место

Завершилось пять матчей чемпионата Германии

Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Другие виды | 02 сентября 2022, 23:15 10
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги

Украинка пыталась побить мировой рекорд в Брюсселе, но пока что не удалось

Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Футбол | 03.09.2022, 18:14
Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Георгий БУЩАН: «У меня слов нет, просто какой-то нефарт у Динамо»
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Футбол | 02.09.2022, 22:45
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Футбол | 03.09.2022, 16:46
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 20
Теннис
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
02.09.2022, 00:05
Футбол
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 23
Футбол
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
03.09.2022, 10:36 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности