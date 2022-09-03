Поединок с Зарей стал юбилейным для двух игроков Динамо

Матч с «Зарей» (2:3) стал 150-м для экс-игрока луганчан и новобранца киевлян Владислава Кабаева в УПЛ. 97 встреч он отыграл за черно-бело-красных, 52 - за «Черноморец» и 1 - за «Динамо». Юбилейным поединок с «Зарей» оказался и для тезки Кабаева Владислава Дубинчака, который провел 100-й матч в карьере. 87 раз он выходил на поле в чемпионатах Украины, 7 - в Кубке Украины и 6 - в еврокубках. В 43-х играх Дубинчак защищал цвета «Днепра-1», в 29 - «Арсенала», в 20 - «Карпат» и в 8 - «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ