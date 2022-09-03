Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо потерпело первое с июля 2020 года поражение на чужих полях
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:29
313
0

Динамо потерпело первое с июля 2020 года поражение на чужих полях

Беспроигрышная гостевая серия киевлян составила 21 матч

03 сентября 2022, 20:25 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:29
313
0
Динамо потерпело первое с июля 2020 года поражение на чужих полях
ФК Динамо

«Динамо», уступив «Заре» (2:3), прервало свою беспроигрышную гостевую серию в чемпионатах Украины, которая составила 21 матч (18 побед и 3 ничьи). Последний раз киевляне терпели фиаско на чужих полях еще при Алексее Михайличенко более двух лет назад - 19 июля 2020 года - 0:2 с «Колосом».

Более продолжительные гостевые серии без поражений динамовцы ранее имели лишь дважды - из 51-го (рекорд УПЛ) и 25 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Соперник

Тренеры

51 (+40=11)

Динамо

17.07.2005

16.11.2008

Шахтер - 0:1

Буряк (2), Демьяненко (33),

 

 

 

 

 

Сабо (3),,Лужный (1), Семин (12)

28 (+22=6)

Шахтер

10.04.2016

10.12.2017

Заря - 1:2

Луческу (3), Фонсека (25)

28 (+21=7)

Шахтер

02.12.2004

06.11.2006

Динамо - 0:1

Луческу

28 (+19=9)

Шахтер

30.07.2000

04.08.2002

Волынь - 0:2

Прокопенко (16), Яремченко (2),

 

 

 

 

 

Скала (10)

25 (+22=3)

Динамо

11.05.2014

01.05.2016

Шахтер - 0:3

Ребров

23 (+21=2)

Шахтер

18.08.2018

01.03.2020

Ворскла - 0:1

Фонсека (14), Каштру (9)

23 (+19=4)

Шахтер

14.05.2011

17.11.2012

Арсенал - 0:2

Луческу

21 (+18=3)

Динамо

21.08.2020

03.09.2022

Заря - 0:2

Луческу

21 (+17=4)

Динамо

27.08.2000

03.06.2002

Шахтер - 0:2

Лобановский

21 (+13=8)

Динамо

11.06.1994

31.08.1995

Черноморец - 0:1

Сабо (12), Онищенко (3), Павлов (6)

 

По теме:
Динамовский кризис: головокружение от неуспехов
Поединок с Зарей стал юбилейным для двух игроков Динамо
Руководитель Руха: «Мы за единый пул, но клубы пробуют ломать через колено»
цифры и факты Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Баскетбол | 03 сентября 2022, 19:52 21
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии
Игра с валидолом. Сборная Украины вырвала победу у Эстонии

Украинцы одержали вторую победу на Евробаскете-2022

Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Футбол | 03 сентября 2022, 09:35 13
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса

Ямайский вингер обошелся киевлянам довольно недорого

Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место
Футбол | 03.09.2022, 18:37
Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место
Бундеслига. Бавария и Унион сыграли вничью, Фрайбург вышел на первое место
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02.09.2022, 23:45
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Другие виды | 02.09.2022, 23:15
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
На чемпионате мира по волейболу пришла пора игр плей-офф
02.09.2022, 20:45
Волейбол
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 100
Футбол
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
01.09.2022, 18:11
Война
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
Усик назвал два условия, при которых в третий раз сразится с Джошуа
02.09.2022, 12:47 1
Бокс
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
01.09.2022, 20:41 6
Футбол
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 20
Теннис
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
02.09.2022, 00:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности