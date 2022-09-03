Динамо потерпело первое с июля 2020 года поражение на чужих полях

«Динамо», уступив «Заре» (2:3), прервало свою беспроигрышную гостевую серию в чемпионатах Украины, которая составила 21 матч (18 побед и 3 ничьи). Последний раз киевляне терпели фиаско на чужих полях еще при Алексее Михайличенко более двух лет назад - 19 июля 2020 года - 0:2 с «Колосом».

Более продолжительные гостевые серии без поражений динамовцы ранее имели лишь дважды - из 51-го (рекорд УПЛ) и 25 матчей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии