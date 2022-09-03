Динамо потерпело первое с июля 2020 года поражение на чужих полях
Беспроигрышная гостевая серия киевлян составила 21 матч
«Динамо», уступив «Заре» (2:3), прервало свою беспроигрышную гостевую серию в чемпионатах Украины, которая составила 21 матч (18 побед и 3 ничьи). Последний раз киевляне терпели фиаско на чужих полях еще при Алексее Михайличенко более двух лет назад - 19 июля 2020 года - 0:2 с «Колосом».
Более продолжительные гостевые серии без поражений динамовцы ранее имели лишь дважды - из 51-го (рекорд УПЛ) и 25 матчей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые беспроигрышные серии
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Соперник
|
Тренеры
|
51 (+40=11)
|
Динамо
|
17.07.2005
|
16.11.2008
|
Шахтер - 0:1
|
Буряк (2), Демьяненко (33),
|
|
|
|
|
|
Сабо (3),,Лужный (1), Семин (12)
|
28 (+22=6)
|
Шахтер
|
10.04.2016
|
10.12.2017
|
Заря - 1:2
|
Луческу (3), Фонсека (25)
|
28 (+21=7)
|
Шахтер
|
02.12.2004
|
06.11.2006
|
Динамо - 0:1
|
Луческу
|
28 (+19=9)
|
Шахтер
|
30.07.2000
|
04.08.2002
|
Волынь - 0:2
|
Прокопенко (16), Яремченко (2),
|
|
|
|
|
|
Скала (10)
|
25 (+22=3)
|
Динамо
|
11.05.2014
|
01.05.2016
|
Шахтер - 0:3
|
Ребров
|
23 (+21=2)
|
Шахтер
|
18.08.2018
|
01.03.2020
|
Ворскла - 0:1
|
Фонсека (14), Каштру (9)
|
23 (+19=4)
|
Шахтер
|
14.05.2011
|
17.11.2012
|
Арсенал - 0:2
|
Луческу
|
21 (+18=3)
|
Динамо
|
21.08.2020
|
03.09.2022
|
Заря - 0:2
|
Луческу
|
21 (+17=4)
|
Динамо
|
27.08.2000
|
03.06.2002
|
Шахтер - 0:2
|
Лобановский
|
21 (+13=8)
|
Динамо
|
11.06.1994
|
31.08.1995
|
Черноморец - 0:1
|
Сабо (12), Онищенко (3), Павлов (6)
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