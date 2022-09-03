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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 20:19 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:23
797
1

Динамо стартовало в УПЛ с наихудшим результатом за все годы

В двух матчах киевляне не добыли ни одного очка

03 сентября 2022, 20:19 | Обновлено 03 сентября 2022, 20:23
797
1
Динамо стартовало в УПЛ с наихудшим результатом за все годы
ФК Динамо

Шокирующим оказался старт «Динамо» в УПЛ-2022/23. Потерпев в первом матче разгромное поражение на своем поле от «Днепра-1» (0:3), киевляне не разжились очками и во второй игре, уступив в гостях «Заре» (2:3). Никогда ранее так слабо динамовцы в чемпионатах Украины не начинали.

«Бело-синие» на два пункта превзошли личный антирекорд 15-летней давности, когда на старте они расписали две мировые кряду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие старты «Динамо» в чемпионатах Украины (после 2-х матчей)

Очки

(Мячи)

Сезон

Тренер «Динамо»

Соперники

0

(2-6)

2022/23

Мирча ЛУЧЕСКУ

Днепр-1 (д) - 0:3, Заря (г) - 2:3

2

(3-3)

2007/08

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Шахтер (г) - 1:1, Арсенал (д) - 2:2

3

(2-3)

2004/05

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Шахтер (д) - 0:2, Закарпатье (г) - 2:1

3

(2-2)

1996/97

Йожеф САБО

ЦСКА (г) - 1:0, Металлург З (д) - 1:2

3

(5-2)

2003/04

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Волынь (д) - 5:1, Черноморец (г) - 0:1

3

(5-1)

1992/93

Анатолий ПУЗАЧ

Кремень (д) - 5:0, Заря (г) - 0:1
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Источник Sport.ua
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