Динамо стартовало в УПЛ с наихудшим результатом за все годы

Шокирующим оказался старт «Динамо» в УПЛ-2022/23. Потерпев в первом матче разгромное поражение на своем поле от «Днепра-1» (0:3), киевляне не разжились очками и во второй игре, уступив в гостях «Заре» (2:3). Никогда ранее так слабо динамовцы в чемпионатах Украины не начинали.

«Бело-синие» на два пункта превзошли личный антирекорд 15-летней давности, когда на старте они расписали две мировые кряду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие старты «Динамо» в чемпионатах Украины (после 2-х матчей)