Динамо стартовало в УПЛ с наихудшим результатом за все годы
В двух матчах киевляне не добыли ни одного очка
Шокирующим оказался старт «Динамо» в УПЛ-2022/23. Потерпев в первом матче разгромное поражение на своем поле от «Днепра-1» (0:3), киевляне не разжились очками и во второй игре, уступив в гостях «Заре» (2:3). Никогда ранее так слабо динамовцы в чемпионатах Украины не начинали.
«Бело-синие» на два пункта превзошли личный антирекорд 15-летней давности, когда на старте они расписали две мировые кряду.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие старты «Динамо» в чемпионатах Украины (после 2-х матчей)
|
Очки
|
(Мячи)
|
Сезон
|
Тренер «Динамо»
|
Соперники
|
0
|
(2-6)
|
2022/23
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Днепр-1 (д) - 0:3, Заря (г) - 2:3
|
2
|
(3-3)
|
2007/08
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Шахтер (г) - 1:1, Арсенал (д) - 2:2
|
3
|
(2-3)
|
2004/05
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Шахтер (д) - 0:2, Закарпатье (г) - 2:1
|
3
|
(2-2)
|
1996/97
|
Йожеф САБО
|
ЦСКА (г) - 1:0, Металлург З (д) - 1:2
|
3
|
(5-2)
|
2003/04
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Волынь (д) - 5:1, Черноморец (г) - 0:1
|
3
|
(5-1)
|
1992/93
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Кремень (д) - 5:0, Заря (г) - 0:1
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