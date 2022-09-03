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  4. Виктор СКРИПНИК: «Вопрос в том, почему Ворскла не доигрывает в конце матча»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 19:29 |
247
0

Виктор СКРИПНИК: «Вопрос в том, почему Ворскла не доигрывает в конце матча»

Тренер оценил очередное поражение на старте сезона

03 сентября 2022, 19:29 |
247
0
Виктор СКРИПНИК: «Вопрос в том, почему Ворскла не доигрывает в конце матча»
ФК Ворскла

Тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал поражение 2:3 в матче УПЛ против «Металлиста 1925». Для команды это третья неудача в трех турах.

– Это вторая игра подряд, где нам не хватает концентрации в конце. Я не думаю, что это проблема физического состояния, но мы пропускаем в компенсированное время. И это очень обидно для нас. Трудно найти слова, которые бы объяснили то разочарование, которое сейчас царит в нашей раздевалке. Фусбаль (оговорился тренер, всю свою карьеру проработавший в Германии, - прим.) … футбол – это такая игра, которая требует каждую следующую игру проводить лучше, чем предыдущую. Забив, вероятно, подумали, что все позади, начали создавать какие-то моменты. Могу поблагодарить ребят за то, что они стремились сыграть лучше. Сейчас нужно засучить рукава и работать дальше.

- Вы назначаете пенальтистов?

- Конечно, есть те, кто умеет это делать. Так получилось, что сегодня не забил Олейник. Вторым на очереди был Марлисон. Но не этот аспект должен быть решающим. Вопрос в том, почему мы не доигрываем последние минуты, чтобы иметь нужный результат.

– Ваша бывшая команда, «Заря», ныне во главе турнирной таблицы, у полтавского клуба дела противоположные, вас это не возмущает?

– В моей тренерской карьере сейчас новая страница. Я не буду оглядываться назад. Сейчас у меня единственный серьезный интерес – это «Ворскла» Полтава.

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Ворскла Полтава Металлист 1925 Виктор Скрипник чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Ворскла
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