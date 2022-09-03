Англия03 сентября 2022, 18:56 | Обновлено 03 сентября 2022, 18:57
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Манчестер Юнайтед – Арсенал
Поединок состоится в воскресенье, 4 сентября
03 сентября 2022, 18:56 | Обновлено 03 сентября 2022, 18:57
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В воскресенье, 4 сентября, состоится матч шестого тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток Пола Тирни прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии на матч чемпионата Англии
В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» покажет телеканал Setanta Sports.
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