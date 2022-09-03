В воскресенье, 4 сентября, состоится матч шестого тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток Пола Тирни прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии на матч чемпионата Англии

В прямом эфире поединок «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» покажет телеканал Setanta Sports.