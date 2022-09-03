Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»
Наставник «Вереса» – о поражении от «Днепра-1»
Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.
«Поздравляю «Днепр-1» с заслуженной победой. Желаю Александру Кучеру добиться поставленных на сезон целей.
Что касается игры – мы сегодня очень много ошибались. Особенно в работе с мячом. У нас было очень много брака. Три, четыре передачи – и сразу потеря. Очень много сил тратили на отбор мяча.
Стандартные положения в исполнении «Днепра-1» тоже были очень опасны. У нас были с этим проблемы. У нас мало высоких футболистов и на втором этаже нас продавливают. Отсюда и постоянная острота у наших ворот после стандартов.
Гол в раздевалку где-то выбил из колеи. Не потерпели. А потом – не успели войти в игру, как пропустили второй раз. После этого было трудно что-то противопоставить сопернику.
Мы не создали достаточно голевых моментов. Поэтому нужно анализировать игру. Принимаем этот результат и постараемся улучшать свою игру», - сказал Вирт.
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