Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:26
190
0

Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»

Наставник «Вереса» – о поражении от «Днепра-1»

03 сентября 2022, 17:09 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:26
190
0
Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Поздравляю «Днепр-1» с заслуженной победой. Желаю Александру Кучеру добиться поставленных на сезон целей.

Что касается игры – мы сегодня очень много ошибались. Особенно в работе с мячом. У нас было очень много брака. Три, четыре передачи – и сразу потеря. Очень много сил тратили на отбор мяча.

Стандартные положения в исполнении «Днепра-1» тоже были очень опасны. У нас были с этим проблемы. У нас мало высоких футболистов и на втором этаже нас продавливают. Отсюда и постоянная острота у наших ворот после стандартов.

Гол в раздевалку где-то выбил из колеи. Не потерпели. А потом – не успели войти в игру, как пропустили второй раз. После этого было трудно что-то противопоставить сопернику.

Мы не создали достаточно голевых моментов. Поэтому нужно анализировать игру. Принимаем этот результат и постараемся улучшать свою игру», - сказал Вирт.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Должны были забивать еще»
Провал Скрипника. Металлист 1925 вырвал победу над Ворсклой
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Этот момент нужно пережить»
Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Верес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Верес
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Футбол | 03 сентября 2022, 10:36 20
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива
Источник: Динамо подпишет экс-форварда московских Спартака и Локомотива

Зе Луиш близок к переходу в «Динамо»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02 сентября 2022, 22:51 26
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки

22-летний полузащитник Кахим Пэррис подписал соглашение по схеме 4+1

Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Теннис | 03.09.2022, 05:37
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Футбол | 03.09.2022, 08:56
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Футбол | 03.09.2022, 14:55
Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
02.09.2022, 23:45 10
Футбол
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
02.09.2022, 19:01 54
Футбол
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 20
Теннис
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 98
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило на сезон УПЛ сенегальского форварда
01.09.2022, 23:18 12
Футбол
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
02.09.2022, 17:05 6
Баскетбол
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
УСИК: «На моем заборе русские оставили инициалы Владимира Зеленского»
02.09.2022, 12:39 5
Бокс
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
Александр УСИК: «Беринчик бил меня по лицу. Нет, мы с ним не боксировали»
02.09.2022, 12:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности