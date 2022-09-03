Юрий ВИРТ: «Будем стараться улучшать свою игру»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:2) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

«Поздравляю «Днепр-1» с заслуженной победой. Желаю Александру Кучеру добиться поставленных на сезон целей.

Что касается игры – мы сегодня очень много ошибались. Особенно в работе с мячом. У нас было очень много брака. Три, четыре передачи – и сразу потеря. Очень много сил тратили на отбор мяча.

Стандартные положения в исполнении «Днепра-1» тоже были очень опасны. У нас были с этим проблемы. У нас мало высоких футболистов и на втором этаже нас продавливают. Отсюда и постоянная острота у наших ворот после стандартов.

Гол в раздевалку где-то выбил из колеи. Не потерпели. А потом – не успели войти в игру, как пропустили второй раз. После этого было трудно что-то противопоставить сопернику.

Мы не создали достаточно голевых моментов. Поэтому нужно анализировать игру. Принимаем этот результат и постараемся улучшать свою игру», - сказал Вирт.