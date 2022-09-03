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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 16:44 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:01
328
0

Ванат забил дебютный гол за Динамо в УПЛ

Владислав расписался в воротах «Зари»

03 сентября 2022, 16:44 | Обновлено 03 сентября 2022, 17:01
328
0
Ванат забил дебютный гол за Динамо в УПЛ
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

В поединке 3-го тура УПЛ против луганской «Зари» (2:3) 20-летний форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат отметился дебютным голом за «бело-синих» в украинской Премьер-лиге.

В этом году динамовец провел также четыре гола за первую команду в благотворительном европейском турне киевлян, оформив дубли в матчах с дортмундской «Боруссией» и загребским «Динамо».

В УПЛ Влад ранее забивал, выступая на правах аренды за «Черноморец». На счету Ваната – три гола в 19-ти матчах за одесситов.

Напомним, что в сезоне 2020/21 Ванат стал лучшим бомбардиром турнира дублеров, забив рекордные 26 голов в 25-ти матчах. За первую команду «Динамо» Владислав на данный момент провел 7 встреч.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
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Источник ФК Динамо Киев
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