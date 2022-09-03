Степан ЩЕРБАЧЕВ: «УПЛ занимается телевизионным каннибализмом»

Руководитель управления спортивных проектов «1+1 media» Степан Щербачев сказал, что матчи УПЛ не должны начинаться одновременно.

«Мы компания, прямо заинтересованs в том, чтобы матчи не стояли на одно время. На сегодняшний день я знаю, что «Днепр-1» направил несколько писем с просьбой сместить время на другое, поскольку играют лидеры чемпионата, и это неудобно. На телевизионном сленге это называется телевизионный каннибализм. И это никогда не происходит в обычных условиях. Нельзя ставить два интересных матча на одно время. Но УПЛ почему-то позволяет себе это.

На письмо «Днепра-1» сместить матч хотя бы на 15:00 и развести два самых интересных ответных матча ответа ноль. Никакого. Такая работа сейчас в УПЛ. Мы ждем. Мы готовы как трансляторы сейчас подвинуть свой график, подвинуть эфир. Мы ждем этого ответа. Жду, что они все же понимают, что играть два самых интересных матча в один день нужно в разное время. Там 29 человек работают, они, видимо, не понимают этого», - сказал Щербачев.