Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Степан ЩЕРБАЧЕВ: «УПЛ занимается телевизионным каннибализмом»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 16:06 | Обновлено 03 сентября 2022, 16:14
278
0

Степан ЩЕРБАЧЕВ: «УПЛ занимается телевизионным каннибализмом»

Менеджер «1+1 Медиа» – о проведении двух матчей в одно время

03 сентября 2022, 16:06 | Обновлено 03 сентября 2022, 16:14
278
0
Степан ЩЕРБАЧЕВ: «УПЛ занимается телевизионным каннибализмом»
fraza.ua. Степан Щербачев

Руководитель управления спортивных проектов «1+1 media» Степан Щербачев сказал, что матчи УПЛ не должны начинаться одновременно.

«Мы компания, прямо заинтересованs в том, чтобы матчи не стояли на одно время. На сегодняшний день я знаю, что «Днепр-1» направил несколько писем с просьбой сместить время на другое, поскольку играют лидеры чемпионата, и это неудобно. На телевизионном сленге это называется телевизионный каннибализм. И это никогда не происходит в обычных условиях. Нельзя ставить два интересных матча на одно время. Но УПЛ почему-то позволяет себе это.

На письмо «Днепра-1» сместить матч хотя бы на 15:00 и развести два самых интересных ответных матча ответа ноль. Никакого. Такая работа сейчас в УПЛ. Мы ждем. Мы готовы как трансляторы сейчас подвинуть свой график, подвинуть эфир. Мы ждем этого ответа. Жду, что они все же понимают, что играть два самых интересных матча в один день нужно в разное время. Там 29 человек работают, они, видимо, не понимают этого», - сказал Щербачев.

По теме:
Кривбасс – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Кривбасс – Львов. Текстовая трансляция матча
телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига Степан Щербачев 1+1 Медиа телепул Setanta Sports
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
Футбол | 02 сентября 2022, 23:45 9
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге
ВИДЕО. Вышел и забил! Яремчук отличился голом в дебютной игре за Брюгге

В матче 7-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» разгромил «Серкль Брюгге»

Металлист 1925 – Ворскла. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ
Футбол | 03 сентября 2022, 14:49 0
Металлист 1925 – Ворскла. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ
Металлист 1925 – Ворскла. Стартовые составы на матч 3-го тура УПЛ

Харьковчане без легионеров, полтавский клуб сразу с двумя представителями Албании

Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Футбол | 02.09.2022, 19:01
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Вопреки сопротивлению. Шахтер в меньшинстве одолел Рух
Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику
Футбол | 03.09.2022, 09:00
Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику
Только прощупывали почву. Арсенал не делал предложений по Мудрику
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Футбол | 02.09.2022, 18:01
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
Аталанта вышла в лидеры Серии А. Малиновский сыграл 10 минут в конце
02.09.2022, 00:05
Футбол
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
01.09.2022, 18:11
Война
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
Последний матч в карьере? Серена Уильямс проиграла в третьем круге US Open
03.09.2022, 05:37 4
Теннис
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 23
Футбол
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 13
Бокс
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности