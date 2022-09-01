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  4. Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 18:30 | Обновлено 01 сентября 2022, 18:32
620
2

Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»

По мнению менеджера «1+1 media», права принадлежат его компании

01 сентября 2022, 18:30 | Обновлено 01 сентября 2022, 18:32
620
2
Степан ЩЕРБАЧЕВ: «Больше не будем допускать двойные трансляции матчей»
fraza.ua. Степан Щербачев

Руководитель управления спортивных проектов 1+1 media Степан Щербачев сказал, что больше не будет параллельных трансляций матчей Setanta Sports и на ресурсах 1+1.

«Могу только сказать, что в качестве транслятора мы не будем допускать такие ситуации. И не потому, что мы против. Мы поддерживаем то, чтобы как можно больше людей смотрели, но не видим никакого смысла создавать два продакшена. В условиях войны это излишняя трата средств. Права принадлежат нам, и это нужно уважать. Мы охотно снимем и сделаем дистрибуцию матча, отдадим фрагменты для создания разнообразных программ, чтобы как можно больше людей посмотрело все, что связано с «Металлистом».

Но дальше таких ситуаций, мы считаем, не будет. Мы являемся транслятором, есть наши партнеры, есть наши договорные отношения, имеющие длительную историю. Мы уважаем наших партнеров, и поэтому создаем для них эту работу, инвестируем в это свои средства, свои усилия, свою команду и свою технику ради того, чтобы в Украине во время войны, подчеркиваю – во время войны, потому что это очень важно, каждый человек мог это посмотреть», - сказал Щербачев.

Напомним, матч «Металлист» – «Ингулец» одновременно показывали Setanta Sports и УНИАН.

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Степан Щербачев телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports 1+1 Медиа
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Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Vanya Panchenko
Хмммм, а чому ж тоді ці недоклуби не транслюють єврокубки на своїх каналах?)
Або якщо вони організатори змагань, то хто ж такі УПЛ?)))
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+1
SandroKing
Там один карлик тоже пытался что-то доказывать, Киев за 3 дня и т.п. Щербачову напомнить результат?
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+1
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