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  4. Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 16:18 |
245
1

Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»

Главный тренер луганской «Зари» прокомментировал успех своей команды в матче против «Динамо»

03 сентября 2022, 16:18 |
245
1
Патрик ван ЛЕУВЕН: «С первой до последней минуты делали все для результата»
ФК Зоря. Патрик ван Леувен

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен прокомментировал успех своей команды в матче 3-го тура УПЛ против киевского «Динамо»:

– Мы готовились очень тщательно. Хотели показать форму, которую уже успели вместе набрать. Быстрый гол только придал нам уверенности, и дальше мы пытались реализовать каждый наш момент. Но у нас были некоторые ошибки, над которыми мы будем работать. Моя команда сегодня хорошо в обороне сыграла, поэтому я могу похвалить ребят за такую ​​работу. С первой и последней минуты пытались сделать все для положительного результата.

– Все ли по Вашему плану на сегодняшний поединок сработало?

– Хотим больше держать мяч под своим контролем и создавать больше голевых моментов. И над этим мы будем продолжать работу. Также у нас много молодых игроков, у которых игровой практики на таком уровне достаточно мало, а такие матчи только придают мотивации больше работать.

– Довольны ли Вы комплектацией команды? Какие задачи вы ставите на этот сезон?

– У нас еще есть время, много молодых игроков, еще раз повторюсь, но есть и опытные футболисты, которым есть чем поделиться с молодежью. Задачи... Мы пока об этом не думали, потому что матчей предостаточно, но одно знаем, будем работать на результат - это точно. Постараемся сделать все, чтобы быть как можно выше в таблице.

– Очень поразил гол от Владимира Бражко. Как вам его работа?

–Бражко – один из самых молодых футболистов нашей команды и он, по-моему, очень хорошо себя показывает с первых моментов после присоединения к нашему клубу. Владимир прислушивается не только к тренерам, но и к ребятам, которые могут дать ему много полезных советов. Все ребята очень хорошо показывают себя на тренировках и заслуживают того результата, который у нас есть сейчас.

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Источник ФК Заря
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Комментарии 1
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roman75zpr
Кстати, опять главный Зари с заменой угадал (Бражко). Это очень ценное качество для тренера 
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