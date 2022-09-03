Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 14:36 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:38
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Источник: Экс-игрока российских клубов в Динамо не будет
Зе Луиш и еще один футболист не перейдут в киевский клуб
03 сентября 2022, 14:36 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:38
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Сегодня, 3 сентября, появилась информация, что экс-форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш перейдет в «Динамо» Киев.
Но теперь сообщается, что бразильца в Киеве не будет.
Также киевский клуб вел переговоры с нападающим «Хоффенхайма» Мунасом Даббуром, но и этот трансфер сорвался.
Instagram. Мунас Даббур
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