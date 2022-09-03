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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 14:36 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:38
1089
1

Источник: Экс-игрока российских клубов в Динамо не будет

Зе Луиш и еще один футболист не перейдут в киевский клуб

03 сентября 2022, 14:36 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:38
1089
1
Источник: Экс-игрока российских клубов в Динамо не будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Зе Луиш

Сегодня, 3 сентября, появилась информация, что экс-форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш перейдет в «Динамо» Киев.

Но теперь сообщается, что бразильца в Киеве не будет.

Также киевский клуб вел переговоры с нападающим «Хоффенхайма» Мунасом Даббуром, но и этот трансфер сорвался.

Instagram. Мунас Даббур

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Источник FootballHub
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Xzibit11
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