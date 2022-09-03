Источник: Экс-игрока российских клубов в Динамо не будет

Сегодня, 3 сентября, появилась информация, что экс-форвард московских «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш перейдет в «Динамо» Киев.

Но теперь сообщается, что бразильца в Киеве не будет.

Также киевский клуб вел переговоры с нападающим «Хоффенхайма» Мунасом Даббуром, но и этот трансфер сорвался.

Instagram. Мунас Даббур