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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Удаление Мудрика дало дополнительную мотивацию»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 14:05 |
208
0

Ефим КОНОПЛЯ: «Удаление Мудрика дало дополнительную мотивацию»

Защитник «Шахтера» – о победе над «Рухом»

03 сентября 2022, 14:05 |
208
0
Ефим КОНОПЛЯ: «Удаление Мудрика дало дополнительную мотивацию»
ФК Шахтер Донецк. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля поделился впечатлениями от победы над «Рухом» 1:0 в третьем туре УПЛ:

«Трудно было раскрыть такую ​​мощную и массивную защиту. Но я считаю, что мы наиграли на гол и даже больше. Всегда трудно играть с командами, пропагандирующими лишь контратаки и обороняющимися в две линии по 5 игроков.

Удаление Мудрика дало дополнительную мотивацию. Каждый понимал, что должен играть за удаленного Михаила. Считаю, что мы очень хорошо справились с этой задачей.

На левом фланге я чувствовал себя достаточно комфортно, потому что уже имел опыт игры на этой позиции. Не было ничего необычного.

У нас боевое настроение. Мы должны проделать очень хорошую работу. Начать с анализа игры наших ошибок, чтобы стать сильнее и быть готовыми к первой игре в Лиге чемпионов».

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Ефим Конопля Шахтер Донецк Рух Львов Рух - Шахтер Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Шахтер Донецк
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