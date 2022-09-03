Ефим КОНОПЛЯ: «Удаление Мудрика дало дополнительную мотивацию»
Защитник «Шахтера» – о победе над «Рухом»
Защитник «Шахтера» Ефим Конопля поделился впечатлениями от победы над «Рухом» 1:0 в третьем туре УПЛ:
«Трудно было раскрыть такую мощную и массивную защиту. Но я считаю, что мы наиграли на гол и даже больше. Всегда трудно играть с командами, пропагандирующими лишь контратаки и обороняющимися в две линии по 5 игроков.
Удаление Мудрика дало дополнительную мотивацию. Каждый понимал, что должен играть за удаленного Михаила. Считаю, что мы очень хорошо справились с этой задачей.
На левом фланге я чувствовал себя достаточно комфортно, потому что уже имел опыт игры на этой позиции. Не было ничего необычного.
У нас боевое настроение. Мы должны проделать очень хорошую работу. Начать с анализа игры наших ошибок, чтобы стать сильнее и быть готовыми к первой игре в Лиге чемпионов».
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