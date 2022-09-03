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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 13:26 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:36
277
0

Евгений Арановский юбилейный матч отметил юбилейным удалением

45-летний арбитр из Киева провел 130-й поединок в УПЛ

03 сентября 2022, 13:26 | Обновлено 03 сентября 2022, 13:36
277
0
Евгений Арановский юбилейный матч отметил юбилейным удалением
ФК Рух. Евгений Арановский

45-летний арбитр из Киева Евгений Арановский провел 130-й матч в чемпионатах Украины, Он стал 15-м рефери, достигшим этого рубежа.

Юбилей Арановский отметил юбилейным 60-м удалением, в том числе 35-м игроков гостей. В истории УПЛ больше красных карточек предъявил нарушителям только одессит Виталий Годулян.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ

 

Арбитр

Всего

Хозяева

Гости

1

Виталий ГОДУЛЯН

69

24

45

2

Евгений АРАНОВСКИЙ

60

25

35

3

Виталий РОМАНОВ

55

29

26

4

Сергей БОЙКО

50

23

27

5

Игорь ИЩЕНКО

48

21

27

6

Василий МЕЛЬНИЧУК

44

16

28

7

Игорь ЯРМЕНЧУК

40

11

29

8

Виктор ШВЕЦОВ

38

16

22

9

Сергей ШЕБЕК

37

11

26

10

Анатолий ЖОСАН

36

16

20

 

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Источник Sport.ua
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