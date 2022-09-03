Евгений Арановский юбилейный матч отметил юбилейным удалением
45-летний арбитр из Киева провел 130-й поединок в УПЛ
45-летний арбитр из Киева Евгений Арановский провел 130-й матч в чемпионатах Украины, Он стал 15-м рефери, достигшим этого рубежа.
Юбилей Арановский отметил юбилейным 60-м удалением, в том числе 35-м игроков гостей. В истории УПЛ больше красных карточек предъявил нарушителям только одессит Виталий Годулян.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ
|
|
Арбитр
|
Всего
|
Хозяева
|
Гости
|
1
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
69
|
24
|
45
|
2
|
Евгений АРАНОВСКИЙ
|
60
|
25
|
35
|
3
|
Виталий РОМАНОВ
|
55
|
29
|
26
|
4
|
Сергей БОЙКО
|
50
|
23
|
27
|
5
|
Игорь ИЩЕНКО
|
48
|
21
|
27
|
6
|
Василий МЕЛЬНИЧУК
|
44
|
16
|
28
|
7
|
Игорь ЯРМЕНЧУК
|
40
|
11
|
29
|
8
|
Виктор ШВЕЦОВ
|
38
|
16
|
22
|
9
|
Сергей ШЕБЕК
|
37
|
11
|
26
|
10
|
Анатолий ЖОСАН
|
36
|
16
|
20
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