Евгений Арановский юбилейный матч отметил юбилейным удалением

45-летний арбитр из Киева Евгений Арановский провел 130-й матч в чемпионатах Украины, Он стал 15-м рефери, достигшим этого рубежа.

Юбилей Арановский отметил юбилейным 60-м удалением, в том числе 35-м игроков гостей. В истории УПЛ больше красных карточек предъявил нарушителям только одессит Виталий Годулян.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Арбитры, удалившие наибольшее количество игроков в УПЛ