Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай сразится против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Александра Саснович.

Встреча состоится вторым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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