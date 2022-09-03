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  4. Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
03 сентября 2022, 13:37 |
194
0

Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда US Open

03 сентября 2022, 13:37 |
194
0
Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай сразится против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Александра Саснович.

Встреча состоится вторым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Тереза Михаликова Александра Саснович Марта Костюк смотреть онлайн Чжан Шуай US Open 2022
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Источник Sport.ua
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