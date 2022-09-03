US Open03 сентября 2022, 13:37 |
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Костюк/Чжан Шуай – Михаликова/Саснович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда US Open
03 сентября 2022, 13:37 |
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3 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит борьбу в парном женском разряде Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде украинка в дуэте с китаянкой Чжан Шуай сразится против тандема Тереза Михаликова (Чехия) / Александра Саснович.
Встреча состоится вторым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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