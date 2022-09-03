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  4. Миколенко – в основе Эвертона на дерби с Ливерпулем
Англия
03 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:07
256
0

Миколенко – в основе Эвертона на дерби с Ливерпулем

Стали известны стартовые составы команд

03 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:07
256
0
Миколенко – в основе Эвертона на дерби с Ливерпулем
ФК Эвертон

Сегодня, 3 сентября «Эвертон» в шестом туре АПЛ примет «Ливерпуль». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Паттерсон, Миколенко, Коуди, Онана, Ивоби, Дэвис, Гордон, Грей, Мопе

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Александер-Арнольд, Фабиньо, Эллиотт, Карвалью, Салах, Диас, Нуньес

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Источник Premier League
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