Англия03 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:07
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Миколенко – в основе Эвертона на дерби с Ливерпулем
Стали известны стартовые составы команд
03 сентября 2022, 13:38 | Обновлено 03 сентября 2022, 14:07
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Сегодня, 3 сентября «Эвертон» в шестом туре АПЛ примет «Ливерпуль». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Составы команд:
«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Паттерсон, Миколенко, Коуди, Онана, Ивоби, Дэвис, Гордон, Грей, Мопе
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Александер-Арнольд, Фабиньо, Эллиотт, Карвалью, Салах, Диас, Нуньес
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