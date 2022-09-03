Миколенко – в основе Эвертона на дерби с Ливерпулем

Сегодня, 3 сентября «Эвертон» в шестом туре АПЛ примет «Ливерпуль». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Паттерсон, Миколенко, Коуди, Онана, Ивоби, Дэвис, Гордон, Грей, Мопе

«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Ван Дейк, Цимикас, Александер-Арнольд, Фабиньо, Эллиотт, Карвалью, Салах, Диас, Нуньес