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Чемпионат Украины
Днепр-1
29 0 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 12:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:52
1324
0

Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

03 сентября 2022, 12:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:52
1324
0
Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

3 сентября в 13:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Верес».

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Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».

Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

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Источник Sport.ua
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