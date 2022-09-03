Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 12:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:52
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Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
03 сентября 2022, 12:50 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:52
1324
0
3 сентября в 13:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Днепр-1» и «Верес».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ужгороде на стадионе «Авангард».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Днепр-1 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.
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