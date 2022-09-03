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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 12:32 |
151
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец

В Одессе состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги

03 сентября 2022, 12:32 |
151
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец
ФК Черноморец Одесса

В воскресенье, 4 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ингулец».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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