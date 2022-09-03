Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 12:32 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Ингулец
В Одессе состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги
03 сентября 2022, 12:32 |
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В воскресенье, 4 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Ингульца».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Черноморец» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ингулец».
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