В воскресенье, 4 сентября, состоится матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Черноморец» сыграет против «Ингульца».

Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Черноморец» – «Ингулец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Ингулец».