Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:56
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Заря – Динамо. Кабаев дебютирует за киевлян
Стали известны стартовые составы команд
03 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:56
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Сегодня, 3 сентября «Динамо» Киев в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «Зарей». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. За «Динамо» в матче против своей бывшей команды дебютирует Владислав Кабаев.
«Заря»: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Мишнев, Русин, Кристиан, Нагнойный
«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Ванат
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