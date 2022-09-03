Заря – Динамо. Кабаев дебютирует за киевлян

Сегодня, 3 сентября «Динамо» Киев в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «Зарей». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. За «Динамо» в матче против своей бывшей команды дебютирует Владислав Кабаев.

«Заря»: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Мишнев, Русин, Кристиан, Нагнойный

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Ванат