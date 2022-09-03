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  4. Заря – Динамо. Кабаев дебютирует за киевлян
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:56
953
1

Заря – Динамо. Кабаев дебютирует за киевлян

Стали известны стартовые составы команд

03 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 03 сентября 2022, 12:56
953
1
Заря – Динамо. Кабаев дебютирует за киевлян
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Сегодня, 3 сентября «Динамо» Киев в третьем туре УПЛ на выезде сыграет с «Зарей». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. За «Динамо» в матче против своей бывшей команды дебютирует Владислав Кабаев.

«Заря»: Мацапура, Вантух, Батагов, Имереков, Данченко, Чурко, Назарина, Мишнев, Русин, Кристиан, Нагнойный

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Забарный, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Кабаев, Ванат

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Заря Луганск Динамо Киев Заря - Динамо Украинская Премьер-лига стартовые составы чемпионат Украины по футболу Владислав Кабаев
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Источник УПЛ
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ss2000
Кто такий "Напаренко" ?
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