Пляжный футбол03 сентября 2022, 11:14 |
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Пляжный футбол. Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полуфинал квалификации Всемирных пляжных игр
03 сентября 2022, 11:14 |
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Сегодня, 3 сентября сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр сыграет с Испанией. Начало матча – в 13:15 по Киеву.
Прямую трансляцию матча Украина - Испания смотрите на телеканале «Спорт 1».
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