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Пляжный футбол
03 сентября 2022, 11:14 |
430
0

Пляжный футбол. Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Полуфинал квалификации Всемирных пляжных игр

03 сентября 2022, 11:14 |
430
0
Пляжный футбол. Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
beachsoccer.com

Сегодня, 3 сентября сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр сыграет с Испанией. Начало матча – в 13:15 по Киеву.

Прямую трансляцию матча Украина - Испания смотрите на телеканале «Спорт 1».

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Источник Sport.ua
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