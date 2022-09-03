Пляжный футбол. Украина – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 3 сентября сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале квалификации Всемирных пляжных игр сыграет с Испанией. Начало матча – в 13:15 по Киеву.

Прямую трансляцию матча Украина - Испания смотрите на телеканале «Спорт 1».