Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса

Накануне «Динамо» объявило о трансфере 22-летнего ямайского вингера Кахима Пэрриса.

Официально киевский клуб предпочел не раскрывать сумму сделки, но, по данным Transfermarkt, легионер обошелся «Динамо» в 1 миллион евро.

Примечательно, что для словенского «Копера», за который ранее выступал ямаец, продажа Пэрриса в «Динамо» за 1 миллион евро стала повторением клубных трансферных рекордов. Ранее словенцы лишь дважды продавали своих футболистов за такую высокую, как для «Копера», сумму – Анежа Ловречича в «Лечче» в 2008-м и Константина Вассильева в «амкар» в 2012-м.

Напомним, что Пэррис подписал с «Динамо» контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.