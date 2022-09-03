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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 09:35 |
1371
1

Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса

Ямайский вингер обошелся киевлянам довольно недорого

03 сентября 2022, 09:35 |
1371
1
Названа сумма, которую Динамо заплатило за трансфер Пэрриса
fcdynamo.com

Накануне «Динамо» объявило о трансфере 22-летнего ямайского вингера Кахима Пэрриса.

Официально киевский клуб предпочел не раскрывать сумму сделки, но, по данным Transfermarkt, легионер обошелся «Динамо» в 1 миллион евро.

Примечательно, что для словенского «Копера», за который ранее выступал ямаец, продажа Пэрриса в «Динамо» за 1 миллион евро стала повторением клубных трансферных рекордов. Ранее словенцы лишь дважды продавали своих футболистов за такую высокую, как для «Копера», сумму – Анежа Ловречича в «Лечче» в 2008-м и Константина Вассильева в «амкар» в 2012-м.

Напомним, что Пэррис подписал с «Динамо» контракт на 4 года с опцией продления еще на сезон.

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Источник Sport.ua
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Михайло Кудієнко
Нерозумію навіщо цей шлак,  ще за такі гроші,  мажливо суркіс його собі на органи придбав... 
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