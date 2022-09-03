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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Выбрал Брюгге, потому что у клуба есть амбиции»
Бельгия
03 сентября 2022, 09:28 |
433
2

Роман ЯРЕМЧУК: «Выбрал Брюгге, потому что у клуба есть амбиции»

Украинский форвард – о своем трансфере

03 сентября 2022, 09:28 |
433
2
Роман ЯРЕМЧУК: «Выбрал Брюгге, потому что у клуба есть амбиции»
ФК Брюгге. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук прокомментировал свой переход из «Бенфики» в «Брюгге»:

«Я счастлив быть здесь. Я помню из прошлого, что здесь всегда царит приятная атмосфера и сегодня это еще раз подтверждается. Почему я выбрал «Брюгге»? Этот клуб имеет амбиции, и это меня очень привлекает.

«Брюгге» всегда борется за титул, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами. Лига чемпионов тоже мне нравится. Конечно, я знаю конкуренцию, и здесь в клубе есть несколько игроков, которых я знал еще до перехода в Португалию. Я могу сделать здесь что-нибудь особенное».

Вчера Яремчук забил свой дебютный гол за «Брюгге».

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Роман Яремчук Брюгге
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Источник ФК Брюгге
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Комментарии 2
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xxxxxxxxxxxxххх
А шо, было с чего выбирать???
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+1
Rolan Stkomarovskiy
Загалом Яремчук молодець, що звалив з ДК, та почав будувати власну кар'єру в Європі. І загалом досяг хорошо прогресу.
З Олександрії та лавки глибоких запасних в ДК дорости до рівня Гента, Бенфіки та Брюгге - це круто. Те саме стосується Маліновського. Молодим та перспективним гравцям з України - вони приклад, що не варто сидіти в олігархічному болоті. Талановитим дітям можна вже на рівні академій переходити в Німеччину, Францію, Іспанію, Англію, Нідерланди. Батьки талановитих дітей можуть їздити на огляди до академій цивілізованих клубів Європи, можливо там шансів для реалізації нашої молоді буде більше в рази. 
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-1
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