Роман ЯРЕМЧУК: «Выбрал Брюгге, потому что у клуба есть амбиции»
Украинский форвард – о своем трансфере
Украинский форвард Роман Яремчук прокомментировал свой переход из «Бенфики» в «Брюгге»:
«Я счастлив быть здесь. Я помню из прошлого, что здесь всегда царит приятная атмосфера и сегодня это еще раз подтверждается. Почему я выбрал «Брюгге»? Этот клуб имеет амбиции, и это меня очень привлекает.
«Брюгге» всегда борется за титул, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами. Лига чемпионов тоже мне нравится. Конечно, я знаю конкуренцию, и здесь в клубе есть несколько игроков, которых я знал еще до перехода в Португалию. Я могу сделать здесь что-нибудь особенное».
Вчера Яремчук забил свой дебютный гол за «Брюгге».
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З Олександрії та лавки глибоких запасних в ДК дорости до рівня Гента, Бенфіки та Брюгге - це круто. Те саме стосується Маліновського. Молодим та перспективним гравцям з України - вони приклад, що не варто сидіти в олігархічному болоті. Талановитим дітям можна вже на рівні академій переходити в Німеччину, Францію, Іспанію, Англію, Нідерланди. Батьки талановитих дітей можуть їздити на огляди до академій цивілізованих клубів Європи, можливо там шансів для реалізації нашої молоді буде більше в рази.