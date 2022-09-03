Роман ЯРЕМЧУК: «Выбрал Брюгге, потому что у клуба есть амбиции»

Украинский форвард Роман Яремчук прокомментировал свой переход из «Бенфики» в «Брюгге»:

«Я счастлив быть здесь. Я помню из прошлого, что здесь всегда царит приятная атмосфера и сегодня это еще раз подтверждается. Почему я выбрал «Брюгге»? Этот клуб имеет амбиции, и это меня очень привлекает.

«Брюгге» всегда борется за титул, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы стать чемпионами. Лига чемпионов тоже мне нравится. Конечно, я знаю конкуренцию, и здесь в клубе есть несколько игроков, которых я знал еще до перехода в Португалию. Я могу сделать здесь что-нибудь особенное».

Вчера Яремчук забил свой дебютный гол за «Брюгге».