Эрик ТЕН ХАГ: «Уверен, Антони удастся адаптироваться к АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил перспективы новичка команды Антони в АПЛ:

«Он уже себя проявил – Лига чемпионов, сборная Бразилии, золотая медаль Олимпийских игр. У Бразилии есть несколько игроков, у которых столь высокий талант. Вы можете выбрать 2 или 3 команды и он справится с давлением. Он даст нам темперамент и креативность.

Также для него это новый старт. Он должен адаптироваться к команде, к Премьер-лиге, высокой интенсивности. Но я уверен, что Антони это удастся. Цена? Антони живет футболом и наслаждается им, он сфокусирован на этом и на совершенствовании».