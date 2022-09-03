Эрик ТЕН ХАГ: «Уверен, Антони удастся адаптироваться к АПЛ»
Тренер «Манчестер Юнайтед» - о новичке команды
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил перспективы новичка команды Антони в АПЛ:
«Он уже себя проявил – Лига чемпионов, сборная Бразилии, золотая медаль Олимпийских игр. У Бразилии есть несколько игроков, у которых столь высокий талант. Вы можете выбрать 2 или 3 команды и он справится с давлением. Он даст нам темперамент и креативность.
Также для него это новый старт. Он должен адаптироваться к команде, к Премьер-лиге, высокой интенсивности. Но я уверен, что Антони это удастся. Цена? Антони живет футболом и наслаждается им, он сфокусирован на этом и на совершенствовании».
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