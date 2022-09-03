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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 08:56 |
152
2

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»

Экс-игрок сборной Украины – о вингере «Шахтера»

03 сентября 2022, 08:56 |
152
2
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»
Instagram. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу того, что «Шахтер» отклонил 30-миллионное предложение по Михаилу Мудрику:

«При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на данном этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно. Нашим клубам стоило бы научиться трезво оценивать своих игроков, а не забирать у них возможности роста. И это касается большинство наших клубов».

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Евгений Левченко Шахтер Донецк Михаил Мудрик
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Rolan Stkomarovskiy
Мудрик може коштувати навіть 100 млн. Це робиться наступним чином. Наш чесний олігарх продає Мудрика олігарху з Лондона за 10 доларів. А в паперах буде фігурувати сума 100 млн. А операції роблять через якісь закриті трасти чи оффшори.
В умовах тотальної брехні, що зараз панує в світі, скоро більшість нормальних та природніх речей втратить сенс.
Наші олігархи брешуть безбожно. Мудрик - 30, Забарний - 50. В цих сумах нема ніякого сенсу. 
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Злий Глобинець
Правильно, Мудрик коштує більше. А хто такий Левченко? Ніколи не чув про такого.
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