Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Не может Мудрик стоить 30 миллионов евро»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением по поводу того, что «Шахтер» отклонил 30-миллионное предложение по Михаилу Мудрику:

«При всей моей любви к футбольному таланту Мудрика, не может этот игрок на данном этапе стоить 30 млн евро, а 50 и подавно. Нашим клубам стоило бы научиться трезво оценивать своих игроков, а не забирать у них возможности роста. И это касается большинство наших клубов».