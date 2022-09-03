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US Open
03 сентября 2022, 08:40 |
37
0

Серена УИЛЬЯМС: «Я передумала завершать карьеру? Не думаю»

Американская теннисистка – о поражении от Айлы Томлянович

03 сентября 2022, 08:40 |
37
0
Серена УИЛЬЯМС: «Я передумала завершать карьеру? Не думаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Сегодня ночью Серена Уильямс в третьем раунде US Open-2022 проиграла Айле Томлянович. Скорее всего, это был последний матч в карьере легендарной американки:

«Я буквально с каждым матчем играю все лучше и прибавляю. Надо было раньше начинать сезон!

Передумала ли я завершать карьеру? Нет, не думаю. Но никогда не знаешь. Не знаю».

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Серена Уильямс Айла Томлянович US Open 2022 завершение карьеры
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Источник Sport.ua
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