Тарас КАБАНОВ: «Динамовцы сумеют постоять за Луческу»
Экс-форвард – о предстоящем матче «Заря» – «Динамо»
Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился ожиданиями от матча «Заря» – «Динамо».
«Динамо в квалификации Лиги чемпионов продемонстрировало умение в нужный момент собраться и сыграть через не могу. Такой настрой им будет необходим в поединке с Зарей, иначе неприятностей не избежать. По-моему, киевляне сумеют постоять за себя и своего наставника Мирчу Луческу».
Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Поединок «Заря» – «Динамо» состоится 3 сентября, стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Агентство, в котором работает брат Гвардиолы, пыталось устроить украинца в Нидерландах
Украинский супертяж – о дружбе с Денисом Беринчиком