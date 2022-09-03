Тарас КАБАНОВ: «Динамовцы сумеют постоять за Луческу»

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился ожиданиями от матча «Заря» – «Динамо».

«Динамо в квалификации Лиги чемпионов продемонстрировало умение в нужный момент собраться и сыграть через не могу. Такой настрой им будет необходим в поединке с Зарей, иначе неприятностей не избежать. По-моему, киевляне сумеют постоять за себя и своего наставника Мирчу Луческу».

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок «Заря» – «Динамо» состоится 3 сентября, стартовый свисток прозвучит в 13:00.