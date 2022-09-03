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  4. Тарас КАБАНОВ: «Динамовцы сумеют постоять за Луческу»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 02:39 |
36
0

Тарас КАБАНОВ: «Динамовцы сумеют постоять за Луческу»

Экс-форвард – о предстоящем матче «Заря» – «Динамо»

03 сентября 2022, 02:39 |
36
0
Тарас КАБАНОВ: «Динамовцы сумеют постоять за Луческу»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший нападающий сборной Украины Тарас Кабанов поделился ожиданиями от матча «Заря» – «Динамо».

«Динамо в квалификации Лиги чемпионов продемонстрировало умение в нужный момент собраться и сыграть через не могу. Такой настрой им будет необходим в поединке с Зарей, иначе неприятностей не избежать. По-моему, киевляне сумеют постоять за себя и своего наставника Мирчу Луческу».

Заря – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок «Заря» – «Динамо» состоится 3 сентября, стартовый свисток прозвучит в 13:00.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо Тарас Кабанов
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Источник zbirna.com
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