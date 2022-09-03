Андрей ГИТЧЕНКО: «Усик очень неплохо смотрелся на футбольном поле»
Защитник «Полесья» – о нахождении боксера в лагере житомирского клуба
Защитник «Полесья» Андрей Гитченко поделился впечатлениями от общения с боксером Александром Усиком.
– Правда, что в первые полгода войны вся команда находилась в Турции, Чехии, Польше?
– Да, мы находились все вместе.
– Полесье выиграло Зимний кубок ТК Футбол. Какие впечатления от турнира?
– Были очень большие эмоции. Мы готовились к этому кубку и заслужено выиграли.
– Можно сказать, что с этого момента начинается новое Полесье?
– Люди пришли, команда немножко поменялась. У нас времени много было, мы самые первые на сборы поехали. Поэтому результат такой.
– За Полесье в Турции поиграл сам великий чемпион по боксу Усик. Какие у него сильные стороны, как у футболиста?
– Он не так много времени был с нами, но скажу, что не отставал от нас. Очень неплохо смотрелся на футбольном поле.
– Как Усик ведет себя в коллективе?
– Да супер вообще. Как человек, он очень хороший. Общения много с ним было и много интересных вещей нам рассказывал о себе и своей подготовке.
– Никакой «звездной болезни» у него нет?
– Совершенно нет. Он с сыном был, и мы превосходно общались. Очень много нового для себя узнали.
– Его второй бой с Джошуа всей командой смотрели?
– Конечно. Мы собрались на базе, включили на большом телевизоре и все дружно вместе переживали.
- Прогнозировали победу Усика?
- Да, верили все в Саню.
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