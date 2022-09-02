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02 сентября 2022, 23:53 | Обновлено 03 сентября 2022, 00:21
31
0

Сельта разгромила Кадис в родных стенах

В Виго зафиксирована крупная победа в матче 4-го тура Примеры

02 сентября 2022, 23:53 | Обновлено 03 сентября 2022, 00:21
31
0
Сельта разгромила Кадис в родных стенах
ФК Сельта / автор неизвестен

После первого тайма без голов в поединке «Сельта» - «Кадис» хозяев поля буквально прорвало во второй половине игры. Дубль Аспаса и гол в исполнении Арнаиса Оскара позволили хозяевам отпраздновать крупную победу со счетом 3:0.

Выиграв, «Сельта» с 7-ю очками поднялась на 6 место в таблице испанского чемпионата. «Кадис» идет 20-м, замыкая пелотон с нулем набранных баллов.

Чемпионат Испании. 4-й тур

«Сельта» - «Кадис» - 3:0

Голы: Аспас, 56 (1:0). Арнаис Оскар, 62 (2:0). Аспас, 75 (3:0).

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Родригес (Сельта).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
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Источник Sport.ua
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