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Англия
02 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:49
1176
0

Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко

Наставник лондонского «Арсенал» - об украинском защитнике

02 сентября 2022, 22:45 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:49
1176
0
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

Менеджер «канониров» Лондона Микель Артета сообщил, что украинец Александр Зинченко не только пропустит предстоящую игру 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», а и вовсе не тренируется с командой.

«К сожалению, что касается Алекса [Зинченко], то по-прежнему без хороших новостей. Он пропустил две игры и пока не может тренироваться с командой», - рассказал испанский специалист.

Также Артета признался, что под вопросом участие в будущем матче голкипера Аарона Рэмсдейла и полузащитника Мартина Эдегора.

Напомним, в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в трех матчах «Арсенала», отметился одним ассистом. Два крайних матча «канониров» украинец пропустил из-за повреждения колена.

Ранее стало известно, что Зинченко пропустит следующий матч «Арсенала» в АПЛ.

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Александр Зинченко Микель Артета Арсенал Лондон
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Источник Sport.ua
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