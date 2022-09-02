Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко

Менеджер «канониров» Лондона Микель Артета сообщил, что украинец Александр Зинченко не только пропустит предстоящую игру 6-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», а и вовсе не тренируется с командой.

«К сожалению, что касается Алекса [Зинченко], то по-прежнему без хороших новостей. Он пропустил две игры и пока не может тренироваться с командой», - рассказал испанский специалист.

Также Артета признался, что под вопросом участие в будущем матче голкипера Аарона Рэмсдейла и полузащитника Мартина Эдегора.

Напомним, в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в трех матчах «Арсенала», отметился одним ассистом. Два крайних матча «канониров» украинец пропустил из-за повреждения колена.

Ранее стало известно, что Зинченко пропустит следующий матч «Арсенала» в АПЛ.