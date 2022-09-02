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  4. Зинченко пропустит следующий матч Арсенала в АПЛ
Англия
02 сентября 2022, 20:41 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:11
1624
1

Зинченко пропустит следующий матч Арсенала в АПЛ

Украинский хавбек не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

02 сентября 2022, 20:41 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:11
1624
1
Зинченко пропустит следующий матч Арсенала в АПЛ
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко пропустит следующий матч команды в АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Он состоится в воскресенье, 4 сентября.

Зинченко не успел восстановиться после травмы колена, из-за которой пропустил матч против «Астон Виллы» (победа 2:1). Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сообщил о том, что Зинченко еще не возобновил тренировки с командой.

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