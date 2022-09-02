Опытный экс-защитник Шахтера находится на просмотре в Заре

Украинский защитник Богдан Бутко находится на просмотре в луганской «Заре».

31-летнего игрока узнали на видео тренировок луганского клуба.

Богдан участвовал в тренировке под 2-м номером. Сейчас он является свободным агентом.

В своей карьере Бутко выступал за клубы «Шахтер» Донецк, «Волынь» Луцк, «Мариуполь», «Амкар» Пермь, «Лех» Познань (Польша), «Эрзурумспор» (Турция).