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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:19
2262
0

Опытный экс-защитник Шахтера находится на просмотре в Заре

Богдан Бутко в статусе свободного агента тренируется в лагере клуба УПЛ

02 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:19
2262
0
Опытный экс-защитник Шахтера находится на просмотре в Заре
ФК Лех Познань. Богдан Бутко

Украинский защитник Богдан Бутко находится на просмотре в луганской «Заре».

31-летнего игрока узнали на видео тренировок луганского клуба.

Богдан участвовал в тренировке под 2-м номером. Сейчас он является свободным агентом.

В своей карьере Бутко выступал за клубы «Шахтер» Донецк, «Волынь» Луцк, «Мариуполь», «Амкар» Пермь, «Лех» Познань (Польша), «Эрзурумспор» (Турция).

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Источник Территория Зари
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