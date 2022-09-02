Украина. Премьер лига02 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:19
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Опытный экс-защитник Шахтера находится на просмотре в Заре
Богдан Бутко в статусе свободного агента тренируется в лагере клуба УПЛ
02 сентября 2022, 22:10 | Обновлено 02 сентября 2022, 22:19
2262
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Украинский защитник Богдан Бутко находится на просмотре в луганской «Заре».
31-летнего игрока узнали на видео тренировок луганского клуба.
Богдан участвовал в тренировке под 2-м номером. Сейчас он является свободным агентом.
В своей карьере Бутко выступал за клубы «Шахтер» Донецк, «Волынь» Луцк, «Мариуполь», «Амкар» Пермь, «Лех» Познань (Польша), «Эрзурумспор» (Турция).
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