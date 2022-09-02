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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 21:13 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:15
656
3

КУЧУК: «Не скажу, что Шахтеру было с нами просто»

Наставник «Руха» - о матче с «горняками» в 3-м туре УПЛ (0:1)

02 сентября 2022, 21:13 | Обновлено 02 сентября 2022, 21:15
656
3
КУЧУК: «Не скажу, что Шахтеру было с нами просто»
ФК Рух Львов / автор неизвестен

63-летний белорусский тренер Леонид Кучук после игры возглавляемого им львовского «Руха» в чемпионате Украины с донецким «Шахтером» (0:1) признался, что исход встречи решил один-единственный момент.

«Очень сложная игра. Результат зависел от одного момента, и «Шахтеру» удалось забить. Игра была очень сложной, не скажу, что «Шахтеру» было с нами просто. Командными взаимодействиями и футболистами я доволен, но у нас много молодежи, которая должна много работать и уметь сконцентрироваться на каждом моменте, играя с «Шахтером». Все зависело от концентрации, поэтому, тот, кто забил, тот и выиграл.

Мы играли с акцентом на атаке, однако в атаке многое не получалось. Теряли много мячей, когда атакующие футболисты торопились. Нельзя терять мяч во время переходной фазы, а мы это делали. Думаю, в первом тайме мы нанесли даже больше ударов по воротам, чем «Шахтер». Другое дело – потери мяча во время переходной фазы, индивидуальные действия футболистов, например, за игры один на один, – в этом компоненте мы проигрывали», - заявил Кучук после матча «Рух» - «Шахтер».

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Рух Львов Леонид Кучук
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Источник ФК Шахтер Донецк
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Михайло Кудієнко
Смішно таке чути))) 
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0
ALKOSruLKA
стадо... "на рівних"...  треба 3 вилучення у суперника, щоб ви щось змогли.... Безтолочі колгоспні....
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0
Sasha Panda
Йо..ний встид !!! Розганяй той збрід і тікай в білорусь разом з гришою !!!
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-1
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