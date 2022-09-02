Владислав КАБАЕВ: «Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск»
Хавбек «Динамо» попрощался с «Зарей»
Новичок «Динамо» Киев Владислав Кабаев у себя в соцсетях попрощлся с «Зарей»:
«Вот и пришло то время, когда мне нужно попрощаться, с уже родным клубом, с легендарным именем «Заря» Луганск.
Это было непревзойденное время, которое многому меня научило. Я безгранично благодарен всем: президенту, моим тренерам, болельщикам, персоналу и ребятам, которые стали моей семьей. Вы навсегда в сердце моем.
Моя мечта — приехать в мирный украинский Луганск, проехать по спокойным и цветущим улицам и посмотреть или сыграть на главном стадионе в свою любимую игру.
Верим — этот день близко, благодаря ребятам на передовой и всем, кто любит Украину в тылу.
Все будет Украина».
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