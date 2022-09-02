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  4. Владислав КАБАЕВ: «Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 20:14 |
238
0

Владислав КАБАЕВ: «Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск»

Хавбек «Динамо» попрощался с «Зарей»

02 сентября 2022, 20:14 |
238
0
Владислав КАБАЕВ: «Моя мечта – приехать в мирный украинский Луганск»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Новичок «Динамо» Киев Владислав Кабаев у себя в соцсетях попрощлся с «Зарей»:

«Вот и пришло то время, когда мне нужно попрощаться, с уже родным клубом, с легендарным именем «Заря» Луганск.

Это было непревзойденное время, которое многому меня научило. Я безгранично благодарен всем: президенту, моим тренерам, болельщикам, персоналу и ребятам, которые стали моей семьей. Вы навсегда в сердце моем.

Моя мечта — приехать в мирный украинский Луганск, проехать по спокойным и цветущим улицам и посмотреть или сыграть на главном стадионе в свою любимую игру.

Верим — этот день близко, благодаря ребятам на передовой и всем, кто любит Украину в тылу.

Все будет Украина».

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Владислав Кабаев Динамо Киев Заря Луганск
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