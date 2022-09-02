Другие новости02 сентября 2022, 19:38 |
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Будет мальчик. Надаль с женой ждут ребенка
Роды ожидаются в октябре
02 сентября 2022, 19:38 |
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Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль и его жена Хиска Перельо ждут ребенка. По информации СМИ, у пары родится сын.
На днях жену теннисиста госпитализировали на Мальорке. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Роды ребенка ожидаются в октябре.
Ранее вышел в третий раунд US Open-2022 и первым отобрался на Итоговый турнир АТР.
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