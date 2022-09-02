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02 сентября 2022, 19:38 |
366
0

Будет мальчик. Надаль с женой ждут ребенка

Роды ожидаются в октябре

02 сентября 2022, 19:38 |
366
0
Будет мальчик. Надаль с женой ждут ребенка
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль и его жена Хиска Перельо ждут ребенка. По информации СМИ, у пары родится сын.

На днях жену теннисиста госпитализировали на Мальорке. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Роды ребенка ожидаются в октябре.

Ранее вышел в третий раунд US Open-2022 и первым отобрался на Итоговый турнир АТР.

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Источник La Razón
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