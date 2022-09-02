Будет мальчик. Надаль с женой ждут ребенка

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль и его жена Хиска Перельо ждут ребенка. По информации СМИ, у пары родится сын.

На днях жену теннисиста госпитализировали на Мальорке. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Роды ребенка ожидаются в октябре.

Ранее вышел в третий раунд US Open-2022 и первым отобрался на Итоговый турнир АТР.