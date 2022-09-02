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US Open
02 сентября 2022, 17:50 |
185
0

Надаль первым отобрался на Итоговый турнир АТР

Испанец уже забронировал себе путевку в Турин

02 сентября 2022, 17:50 |
185
0
Надаль первым отобрался на Итоговый турнир АТР
Getty Images/Global Images Ukraine

Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, который обеспечил себе участие в Итоговом турнире АТР в Турине. Он пройдет с 13 по 20 ноября.

Участие Надаль обеспечил себе благодаря победе над Фабио Фоньини во втором раунде US Open.

Надаль отобрался на Итоговый турнир в 17-й раз в карьере, но никогда не выигрывал эти соревнования. Испанец имеет высокие шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open.

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Рафаэль Надаль Итоговый турнир ATP US Open 2022
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Источник Sport.ua
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