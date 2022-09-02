US Open02 сентября 2022, 17:50 |
185
0
Надаль первым отобрался на Итоговый турнир АТР
Испанец уже забронировал себе путевку в Турин
02 сентября 2022, 17:50 |
185
0
Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, который обеспечил себе участие в Итоговом турнире АТР в Турине. Он пройдет с 13 по 20 ноября.
Участие Надаль обеспечил себе благодаря победе над Фабио Фоньини во втором раунде US Open.
Надаль отобрался на Итоговый турнир в 17-й раз в карьере, но никогда не выигрывал эти соревнования. Испанец имеет высокие шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 02 сентября 2022, 12:10 0
Украинский боксер – о самом сложном периоде в бою с Энтони Джошуа
Теннис | 02 сентября 2022, 16:00 0
Чжэн Циньвэнь умеет красиво позировать
Футбол | 02.09.2022, 16:19
Футбол | 01.09.2022, 23:07
Бокс | 02.09.2022, 12:47
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2022, 18:11
31.08.2022, 18:20 16
Бокс
01.09.2022, 07:43 4
01.09.2022, 00:19 7
01.09.2022, 20:41 6
01.09.2022, 21:55 22
01.09.2022, 20:00 30