Надаль первым отобрался на Итоговый турнир АТР

Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, который обеспечил себе участие в Итоговом турнире АТР в Турине. Он пройдет с 13 по 20 ноября.

Участие Надаль обеспечил себе благодаря победе над Фабио Фоньини во втором раунде US Open.

Надаль отобрался на Итоговый турнир в 17-й раз в карьере, но никогда не выигрывал эти соревнования. Испанец имеет высокие шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open.