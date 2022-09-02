УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям

Украинская Премьер-лига (УПЛ) выступила с официальным заявлением о решении Печерского суда о запрете препятствовать трансляциям матчей «Динамо», «Зари», «Днепра-1», «Руха» и «Металлиста»:

«31 августа 2022 г. Украинская Премьер-Лига получила два постановления от Печерского районного суда г. Киева за подписями судей Волковой С. Я. и Вовка С. В.

Этими постановлениями, основанными на исках двух граждан, Печерский районный суд г. Киева запретил Украинской Премьер-Лиге предпринимать определенные действия по препятствованию реализации прав на использование домашних матчей ФК «Динамо» (Киев), СК «Днепр-1» (Днепр ), ФК «Заря» (Луганск), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Движение» (Львов) в рамках Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов ОПФКУ «Премьер-лига» сезона 2022/23 годов на некоторых Youtube -каналах.

УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги.

Соответствующие определения Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки».