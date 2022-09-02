Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям
Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 17:27 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:33
369
3

УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям

Лиги выступила с официальным заявлением

02 сентября 2022, 17:27 | Обновлено 02 сентября 2022, 17:33
369
3
УПЛ будет обжаловать решение Печерского суда по телетрансляциям
УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) выступила с официальным заявлением о решении Печерского суда о запрете препятствовать трансляциям матчей «Динамо», «Зари», «Днепра-1», «Руха» и «Металлиста»:

«31 августа 2022 г. Украинская Премьер-Лига получила два постановления от Печерского районного суда г. Киева за подписями судей Волковой С. Я. и Вовка С. В.

Этими постановлениями, основанными на исках двух граждан, Печерский районный суд г. Киева запретил Украинской Премьер-Лиге предпринимать определенные действия по препятствованию реализации прав на использование домашних матчей ФК «Динамо» (Киев), СК «Днепр-1» (Днепр ), ФК «Заря» (Луганск), ФК «Металлист» (Харьков), ФК «Движение» (Львов) в рамках Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов ОПФКУ «Премьер-лига» сезона 2022/23 годов на некоторых Youtube -каналах.

УПЛ заявляет, что данный вопрос будет решаться в юридической плоскости в соответствии с нормами действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми документами Украинской Ассоциации Футбола и Украинской Премьер-Лиги.

Соответствующие определения Печерского районного суда г. Киева от 31 августа 2022 будут обжалованы УПЛ в предусмотренные действующим законодательством сроки».

По теме:
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Станислав ОГАНОВ: «Заря не считает победой решение Печерского суда»
Руководитель Динамо: «Не думаю, что это перейдет в плоскость ФИФА и УЕФА»
Украинская Премьер-лига телепул
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УПЛ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Футбол | 02 сентября 2022, 13:55 12
Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова
Ставка на зеро. Почему Суркис отказался продать Цыганкова

Виктор остается в киевском клубе, а его контракт истекает менее чем через 12 месяцев…

Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Футбол | 01 сентября 2022, 21:34 15
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику

«Трабзонспор» дает за форварда 10 млн евро + 20% с последующей продажи

Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Футбол | 02.09.2022, 16:30
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Плюс 500 миллионов и рекорд. Клубы АПЛ потратили летом 1,9 миллиарда
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Война | 01.09.2022, 18:11
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Идут тяжелые бои. ВСУ рассказали о продвижении на Херсонщине
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Бокс | 02.09.2022, 12:10
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
павелки и прочие ахметовские холуи получили судейский пинок под зад. Нежданка. Теперь "грандиозный" план по снятию очков с конкурентов землероек (телепуло-забастовщиков) может екнуться, не до конца родившись. И главное, что прежнее порохо-руководство как бы закрывало глаза на шалости и скупку ХОЗЯИНОМ на корню УАФ и УПЛ, а зеле-руководство как-то никак не может проникнуться "горняцким" духом. Вот беда то...
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 19:00 2
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
01.09.2022, 00:19 7
Волейбол
Источник: Динамо подпишет вингера из Ямайки
Источник: Динамо подпишет вингера из Ямайки
31.08.2022, 16:31 17
Футбол
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
Успех развить не удалось. Снигур уступила Марино во втором круге US Open
31.08.2022, 22:35 18
Теннис
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
ВИДЕО. Усик ответил на вопрос «чей Крым?»
02.09.2022, 15:25 10
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
01.09.2022, 11:45 5
Волейбол
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
СУРКИС: «Я отказал Жироне по Цыганкову. По Забарному предложений не было»
01.09.2022, 23:07 22
Футбол
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности