Полесье подписало хавбеха Руха

Житомирское «Полесье» подписало полузащитника львовского «Руха» Никиту Петрука.

Хавбек ранее выступал за команду «Руха» в чемпионате U-19. Последним клубом 19-летнего Петрука стала «Заря-2» Романов.

Ранее клуб из Житомира объявил имена 11 своих новичков. Среди них – вингер «Шахтера» Владислав Вакула, который будет выступать за команду на правах аренды.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Полесье» обыграло на выезде «Прикарпатье» (3:0). 3 сентября житомирский клуб сыграет на выезде с «Эпицентром».