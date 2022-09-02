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Украина. Первая лига
02 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:49
36
0

Полесье подписало хавбеха Руха

Никита Петрук продолжит карьеру в житомирском клубе

02 сентября 2022, 14:35 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:49
36
0
Полесье подписало хавбеха Руха
ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» подписало полузащитника львовского «Руха» Никиту Петрука.

Хавбек ранее выступал за команду «Руха» в чемпионате U-19. Последним клубом 19-летнего Петрука стала «Заря-2» Романов.

Ранее клуб из Житомира объявил имена 11 своих новичков. Среди них – вингер «Шахтера» Владислав Вакула, который будет выступать за команду на правах аренды.

В стартовом туре нового сезона Первой лиги «Полесье» обыграло на выезде «Прикарпатье» (3:0). 3 сентября житомирский клуб сыграет на выезде с «Эпицентром».

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Источник Sportarena
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