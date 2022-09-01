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Украина. Первая лига
01 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:36
351
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписал Вакулу и еще 10 новичков

Среди них воспитанники «Динамо» и «Шахтера»

01 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:36
351
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписал Вакулу и еще 10 новичков
ФК Полесье

Футбольный клуб «Полесье» Житомир официально представил 11 новичков команды, которые помогут команде в Первой лиге.

К клубу присоединились Филипп Будковский и Сергей Кисленко, которые выступают на позиции форварда. Отметим, что Филипп уже провел официальный матч за житомирский клуб в 1-м туре Первой лиги, где отметился голом в ворота ивано-франковского «Прикарпатья».

Также клуб объявил о подписании двух вратарей: Олега Кудрика и Артема Поспелова. Олег выступал за основную команду «Шахтера», а Артем является воспитанником донецкого клуба.

Житомирский клуб усилил и защитную зону. Богдан Кушниренко, Вадим Червак и Ян Морговский подписали контракт с новой командой.

Еще четыре новых футболиста будут отвечать за центральную часть поля. Полузащитники Евген Микитюк (воспитанник «Динамо»), Данил Волынец, Никита Петрук и скандально известный Владислав Вакула, также присоединились к клубу.

Напомним, что у Вакулы ранее были проблемы с дисциплиной в донецком клубе. Зимой 2022 он прошел сборы с ФК «Полесье», но затем отправился в «Шахтер», а теперь вернулся в житомирский клуб, так как не смог закрепиться в составе «горняков».

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Полесье Житомир Филипп Будковский Владислав Вакула Сергей Кисленко Олег Кудрик Богдан Кушниренко Ян Морговский
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Источник ФК Полесье
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