ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписал Вакулу и еще 10 новичков
Среди них воспитанники «Динамо» и «Шахтера»
Футбольный клуб «Полесье» Житомир официально представил 11 новичков команды, которые помогут команде в Первой лиге.
К клубу присоединились Филипп Будковский и Сергей Кисленко, которые выступают на позиции форварда. Отметим, что Филипп уже провел официальный матч за житомирский клуб в 1-м туре Первой лиги, где отметился голом в ворота ивано-франковского «Прикарпатья».
Также клуб объявил о подписании двух вратарей: Олега Кудрика и Артема Поспелова. Олег выступал за основную команду «Шахтера», а Артем является воспитанником донецкого клуба.
Житомирский клуб усилил и защитную зону. Богдан Кушниренко, Вадим Червак и Ян Морговский подписали контракт с новой командой.
Еще четыре новых футболиста будут отвечать за центральную часть поля. Полузащитники Евген Микитюк (воспитанник «Динамо»), Данил Волынец, Никита Петрук и скандально известный Владислав Вакула, также присоединились к клубу.
Напомним, что у Вакулы ранее были проблемы с дисциплиной в донецком клубе. Зимой 2022 он прошел сборы с ФК «Полесье», но затем отправился в «Шахтер», а теперь вернулся в житомирский клуб, так как не смог закрепиться в составе «горняков».
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