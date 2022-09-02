Что с телепулом? Телеканал 2+2 обещает показать матч Динамо – Заря
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В субботу, 3 сентября, в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоится футбольный поединок между командами «Заря» Луганск и «Динамо» Киев.
Встреча команд пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 13:00. Событие будет транслироваться на телеканале 2+2.
«Заря» является лидером турнирной таблицы. Со своей стороны, подопечные Мирчи Луческу начали футбольный сезон с сенсационного поражения от СК «Днепра-1», пропустив от днепрян три гола.
Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах.
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