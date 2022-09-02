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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 13:18 |
1399
3

Что с телепулом? Телеканал 2+2 обещает показать матч Динамо – Заря

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02 сентября 2022, 13:18 |
1399
3
Что с телепулом? Телеканал 2+2 обещает показать матч Динамо – Заря
ФК Динамо. Виталий Буяльский

В субботу, 3 сентября, в рамках третьего тура Украинской Премьер-лиги состоится футбольный поединок между командами «Заря» Луганск и «Динамо» Киев.

Встреча команд пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало – в 13:00. Событие будет транслироваться на телеканале 2+2.

«Заря» является лидером турнирной таблицы. Со своей стороны, подопечные Мирчи Луческу начали футбольный сезон с сенсационного поражения от СК «Днепра-1», пропустив от днепрян три гола.

Ранее Печерский суд запретил УПЛ и УАФ блокировать трансляции на ютуб-каналах.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Динамо
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Источник ТК 2+2
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Gargantua
в Україні як завжди. бандити, бариги і жлоби все вирішують.
закони тут не діють
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-2
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veter
А потом перетрансляция на сектантов
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-3
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