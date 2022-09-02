Украина. Премьер лига02 сентября 2022, 12:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:06
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла
В Киеве состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги
02 сентября 2022, 12:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:06
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В субботу, 3 сентября, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла».
Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олымпыйський», начало – в 15:00.
«Металлист 1925» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Ворскла».
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