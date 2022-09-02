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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 12:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:06
228
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла

В Киеве состоится матч 3 тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2022, 12:55 | Обновлено 02 сентября 2022, 13:06
228
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Ворскла
УПЛ

В субботу, 3 сентября, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла».

Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олымпыйський», начало – в 15:00.

«Металлист 1925» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Ворскла».

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Источник Sport.ua
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