В субботу, 3 сентября, состоится поединок 3 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть харьковский «Металлист 1925» и полтавская «Ворскла».

Игра пройдет в Киеве на поле НСК «Олымпыйський», начало – в 15:00.

«Металлист 1925» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист 1925» – «Ворскла».