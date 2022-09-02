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Украина. Первая лига
02 сентября 2022, 14:09 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:15
425
0

Нагорняк возглавил Эпицентр

Олег Надуда стал его помощником

02 сентября 2022, 14:09 | Обновлено 02 сентября 2022, 14:15
425
0
Нагорняк возглавил Эпицентр
УАФ. Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк стал главным тренером Эпицентра. Бывший наставник клуба из Каменца-Подольского Олег Надуда будет в новом сезоне его помощником.

50-летний Нагорняк известен выступлениями за «Днепр», «Шахтер» и сборную Украины во время карьеры футболиста. В качестве тренера специалист возглавлял сборные Украины U-19 и U-16.

В начале августа в Каменце-Подольском открыли обновленный после капитального ремонта стадион им. Г.А. Тонкочеева. Сообщалось, что на нем будет проводить свои домашние матчи в новом сезоне ФК «Эпицентр».

Команда под руководством Надуды в первом туре нового сезона обыграла «Буковину» (2:1). Во втором туре, уже с новым наставником, «Эпицентр» примет «Полесье» 3 сентября.

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Источник Sportarena
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