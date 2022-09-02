Нагорняк возглавил Эпицентр

Сергей Нагорняк стал главным тренером Эпицентра. Бывший наставник клуба из Каменца-Подольского Олег Надуда будет в новом сезоне его помощником.

50-летний Нагорняк известен выступлениями за «Днепр», «Шахтер» и сборную Украины во время карьеры футболиста. В качестве тренера специалист возглавлял сборные Украины U-19 и U-16.

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В начале августа в Каменце-Подольском открыли обновленный после капитального ремонта стадион им. Г.А. Тонкочеева. Сообщалось, что на нем будет проводить свои домашние матчи в новом сезоне ФК «Эпицентр».

Команда под руководством Надуды в первом туре нового сезона обыграла «Буковину» (2:1). Во втором туре, уже с новым наставником, «Эпицентр» примет «Полесье» 3 сентября.