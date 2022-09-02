Португалия02 сентября 2022, 11:55 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика усилила защиту американским футболистом
Джон Брукс продолжит карьеру в Португалии
02 сентября 2022, 11:55 |
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Американский защитник Джон Брукс перешел в «Бенфику» на правах свободного агента.
Последним клубом 29-летнего американца был «Вольфсбург», в котором он играл с 2019 по 2022. Ранее Джон также выступал в «Герте».
В прошлом сезоне Брукс провел 36 матчей за немецкий клуб во всех чемпионатах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.
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