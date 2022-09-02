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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика усилила защиту американским футболистом
Португалия
02 сентября 2022, 11:55 |
429
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика усилила защиту американским футболистом

Джон Брукс продолжит карьеру в Португалии

02 сентября 2022, 11:55 |
429
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика усилила защиту американским футболистом
ФК Бенфика. Джон Брукс

Американский защитник Джон Брукс перешел в «Бенфику» на правах свободного агента.

Последним клубом 29-летнего американца был «Вольфсбург», в котором он играл с 2019 по 2022. Ранее Джон также выступал в «Герте».

В прошлом сезоне Брукс провел 36 матчей за немецкий клуб во всех чемпионатах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

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Источник ФК Бенфика
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