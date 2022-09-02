ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика усилила защиту американским футболистом

Американский защитник Джон Брукс перешел в «Бенфику» на правах свободного агента.

Последним клубом 29-летнего американца был «Вольфсбург», в котором он играл с 2019 по 2022. Ранее Джон также выступал в «Герте».

В прошлом сезоне Брукс провел 36 матчей за немецкий клуб во всех чемпионатах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.