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  4. Бенфика раскрыла подробности трансфера Яремчука: 16 + 3 млн евро
Португалия
30 августа 2022, 13:30 |
1044
0

Бенфика раскрыла подробности трансфера Яремчука: 16 + 3 млн евро

Кроме того, Орлы могут получить процент от следующей продажи

30 августа 2022, 13:30 |
1044
0
Бенфика раскрыла подробности трансфера Яремчука: 16 + 3 млн евро
ФК Бенфика

«Бенфика» на официальном сайте подтвердила продажу форварда Романа Яремчука в «Брюгге» за 16 миллионов евро.

Еще три миллиона евро португальский клуб может получить в качестве бонусов за определенные достижения игрока в бельгийской команде.

Сообщается, что до трансфера «Бенфика» за 3 миллиона евро выкупила у «Гента» оставшиеся 25% прав на Яремчука. В 2021 году Орлы приобрели только 75% прав.

«Бенфика» получит 10% следующего трансфера Яремчука, если «Брюгге» продаст игрока за 10 или больше миллионов евро.

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Бенфика Брюгге Роман Яремчук трансферы
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Источник ФК Бенфика
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