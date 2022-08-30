Бенфика раскрыла подробности трансфера Яремчука: 16 + 3 млн евро

«Бенфика» на официальном сайте подтвердила продажу форварда Романа Яремчука в «Брюгге» за 16 миллионов евро.

Еще три миллиона евро португальский клуб может получить в качестве бонусов за определенные достижения игрока в бельгийской команде.

Сообщается, что до трансфера «Бенфика» за 3 миллиона евро выкупила у «Гента» оставшиеся 25% прав на Яремчука. В 2021 году Орлы приобрели только 75% прав.

«Бенфика» получит 10% следующего трансфера Яремчука, если «Брюгге» продаст игрока за 10 или больше миллионов евро.