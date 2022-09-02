Хотел 5 миллионов, а получил в 33 раза меньше. Брейтуэйту не доплатили

Мартин Брэйтуэйт получил компенсацию от «Барселоны» за разрыв контракта.

Сумма составила 150 000 евро, хотя сам игрок просил 5 миллионов. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Луис Рохо:

«Разрыв контракта с Брейтуэйтом обошелся «Барселоне» в 150 000 евро. С учетом того, что он просил миллионов 5, это неплохо».

Отметим, что форвард перешел в «Эспаньол».