Хотел 5 миллионов, а получил в 33 раза меньше. Брейтуэйту не доплатили
Форвард совсем немного потерял
Мартин Брэйтуэйт получил компенсацию от «Барселоны» за разрыв контракта.
Сумма составила 150 000 евро, хотя сам игрок просил 5 миллионов. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Луис Рохо:
«Разрыв контракта с Брейтуэйтом обошелся «Барселоне» в 150 000 евро. С учетом того, что он просил миллионов 5, это неплохо».
Отметим, что форвард перешел в «Эспаньол».
La rescisión de Braithwaite le ha costado al Barcelona 150.000 euros. Teniendo en cuenta que pedía un año entero de contrato, unos cinco kilos, no está mal.— luis rojo (@Luis_F_Rojo) September 1, 2022
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