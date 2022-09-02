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Украина. Премьер лига
02 сентября 2022, 10:53 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:23
614
1

По-настоящему домашний матч. Черноморцу разрешили провести игры в Одессе

В воскресенье одесситы сыграют против ФК «Ингулец»

02 сентября 2022, 10:53 | Обновлено 02 сентября 2022, 11:23
614
1
По-настоящему домашний матч. Черноморцу разрешили провести игры в Одессе
ФК Черноморец

Футбольному клубу «Черноморец» (Одесса) разрешили провести матч 3-го тура УПЛ в Одессе.

Руководство «Черноморца» получило все необходимые документы от УПЛ, комитета безопасности УАФ и военных инстанций об организации и проведении в Одессе матчей 3-го тура УПЛ и турнира команд U-19 против «Ингульца».

От клуба с Петрово также не было никаких возражений. Воскресный поединок «моряков» против «Ингульца» станет первым по-настоящему домашним матчем для Романа Григорчука по возвращению в «Черноморец». Правда, игра состоится без зрителей.

Отметим, что 2 сентября празднуется день города в Одессе.

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Черноморец Одесса Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 УАФ
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