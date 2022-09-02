По-настоящему домашний матч. Черноморцу разрешили провести игры в Одессе

Футбольному клубу «Черноморец» (Одесса) разрешили провести матч 3-го тура УПЛ в Одессе.

Руководство «Черноморца» получило все необходимые документы от УПЛ, комитета безопасности УАФ и военных инстанций об организации и проведении в Одессе матчей 3-го тура УПЛ и турнира команд U-19 против «Ингульца».

От клуба с Петрово также не было никаких возражений. Воскресный поединок «моряков» против «Ингульца» станет первым по-настоящему домашним матчем для Романа Григорчука по возвращению в «Черноморец». Правда, игра состоится без зрителей.

Отметим, что 2 сентября празднуется день города в Одессе.