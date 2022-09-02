ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал звезду ПСЖ

Сенегальский полузащитник Идрисса Гуйе покинул «ПСЖ» и вернулся в «Эвертон». Сумма трансфера неизвестна.

Контракт рассчитан на 2 года. Ранее Гуйе уже выступал за ливерпульский клуб с 2016 по 2019, после чего пополнил состав парижского клуба.

За время, проведенное в «ПСЖ», Гуйе достигал финала и полуфинала Лиги чемпионов, выиграл 2 чемпионата Франции, 2 Кубка Франции, Суперкубок и 1 Кубок лиги.

В прошлом сезоне Лиги 1 Идрисса провел 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.