ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал звезду ПСЖ
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Сенегальский полузащитник Идрисса Гуйе покинул «ПСЖ» и вернулся в «Эвертон». Сумма трансфера неизвестна.
Контракт рассчитан на 2 года. Ранее Гуйе уже выступал за ливерпульский клуб с 2016 по 2019, после чего пополнил состав парижского клуба.
За время, проведенное в «ПСЖ», Гуйе достигал финала и полуфинала Лиги чемпионов, выиграл 2 чемпионата Франции, 2 Кубка Франции, Суперкубок и 1 Кубок лиги.
В прошлом сезоне Лиги 1 Идрисса провел 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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