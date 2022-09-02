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Англия
02 сентября 2022, 08:40 | Обновлено 02 сентября 2022, 08:52
2030
0

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал звезду ПСЖ

Будет играть с Миколенко

02 сентября 2022, 08:40 | Обновлено 02 сентября 2022, 08:52
2030
0
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал звезду ПСЖ
ФК Эвертон. Идрисса Гуйе

Сенегальский полузащитник Идрисса Гуйе покинул «ПСЖ» и вернулся в «Эвертон». Сумма трансфера неизвестна.

Контракт рассчитан на 2 года. Ранее Гуйе уже выступал за ливерпульский клуб с 2016 по 2019, после чего пополнил состав парижского клуба.

За время, проведенное в «ПСЖ», Гуйе достигал финала и полуфинала Лиги чемпионов, выиграл 2 чемпионата Франции, 2 Кубка Франции, Суперкубок и 1 Кубок лиги.

В прошлом сезоне Лиги 1 Идрисса провел 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Источник ФК Эвертон
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