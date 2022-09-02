Источник: Томаш Кендзера останется в Динамо до конца сезона
Закончились варианты с другими клубами
Защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера останется в киевском клубе до конца сезона.
«Томаш Кендзёра останется в киевском «Динамо» и доиграет там сезон. У него закончились варианты. Изначально, он хотел помочь украинскому клубу на пути к Лиге чемпионов, но и Лига Европы его устраивает.
Вначале футболистом интересовался «Шальке-04», были варианты из Франции, но со временем они исчезли», — рассказал журналист Томаш Влодарчик.
Отметим, что польский футболист мог перейти на правах аренды в «Лилль», но заключить сделку так и не получилось.
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