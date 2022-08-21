Украина. Премьер лига21 августа 2022, 19:45 | Обновлено 21 августа 2022, 20:01
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Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
Томаш Кендзера сыграл все 5 матчей квалификации ЛЧ и отдал голевую передачу
21 августа 2022, 19:45 | Обновлено 21 августа 2022, 20:01
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Польский защитник Томаш Кендзера может в конце лета перейти из «Динамо» в французский клуб, сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.
Не исключено, что Кендзера на правах аренды продолжит карьеру в «Лилле», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.
Кендзера сыграл все 5 матчей квалификации Лиги чемпионов. В его активе голевая передача в матче «Динамо» против «Фенербахче».
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