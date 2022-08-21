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Украина. Премьер лига
21 августа 2022, 19:45 | Обновлено 21 августа 2022, 20:01
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0

Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека

Томаш Кендзера сыграл все 5 матчей квалификации ЛЧ и отдал голевую передачу

21 августа 2022, 19:45 | Обновлено 21 августа 2022, 20:01
660
0
Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзера

Польский защитник Томаш Кендзера может в конце лета перейти из «Динамо» в французский клуб, сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.

Не исключено, что Кендзера на правах аренды продолжит карьеру в «Лилле», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.

Кендзера сыграл все 5 матчей квалификации Лиги чемпионов. В его активе голевая передача в матче «Динамо» против «Фенербахче».

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