Защитник Динамо может перейти в французский клуб, который тренирует Фонсека

Польский защитник Томаш Кендзера может в конце лета перейти из «Динамо» в французский клуб, сообщает польский журналист Томаш Влодарчик.

Не исключено, что Кендзера на правах аренды продолжит карьеру в «Лилле», который тренирует экс-наставник «Шахтера» Паулу Фонсека.

Кендзера сыграл все 5 матчей квалификации Лиги чемпионов. В его активе голевая передача в матче «Динамо» против «Фенербахче».